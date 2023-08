STEIN. (958) Bereits im Laufe des gestrigen Donnerstags (17.08.2023) war es in den Stadtgebieten von Nürnberg und Fürth wiederholt zu Blockadeaktionen von Klimaaktivisten gekommen (siehe Meldungen 949, 953 und 955). Am heutigen Freitag (18.08.2023) führten Klimaaktivisten eine Protestaktion in Stein (Lkrs. Fürth) durch.



Gegen 09:30 Uhr ließen sich an der Stadtgrenze zu Nürnberg rund 60 Aktivisten im Kreuzungsbereich der Nürnberger Straße auf der Fahrbahn nieder und blockierten dort in der Folge alle Richtungsfahrbahnen für den Fahrzeugverkehr, wodurch es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen kam. Polizeistreifen leiteten den Verkehr für die Dauer der Blockade ab.

Die mittelfränkische Polizei stufte die Blockadeaktion erneut als nicht angezeigte Versammlung ein, woraufhin die Einsatzkräfte mit der Räumung des betroffenen Kreuzungsbereichs begannen und die Teilnehmer des Protests einzeln von der Straße trugen. Diese hatten sich, wie bereits während der Protestaktionen am Vortag, nicht auf der Fahrbahn festgeklebt.

Die Kriminalpolizei Nürnberg leitet gegen die beteiligten Aktivisten Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ein. Die betroffene Kreuzung konnte um 13:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.



Erstellt durch: Michael Konrad