ALTENKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS. Am Mittwochnachmittag übergab eine Dame nach einem betrügerischen Anruf Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Die Kriminalpolizei Coburg sucht nach Zeugen.

Am Mittwochmittag, gegen 13.30 Uhr, riefen Trickbetrüger bei einer 87-Jährigen an und teilten ihr mit, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Haftvermeidung sollte sie eine Kaution hinterlegen. Um ihren Sohn vor dem vermeintlichen Gefängnisaufenthalt zu bewahren, kam die Seniorin der Geldforderung nach. Sie übergab gegen 15 Uhr im Lohweg im Ortsteil Burkheim eine niedrige vierstellige Eurosumme an einen Unbekannten.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

Zirka 175 Zentimeter groß

Zirka 20 bis 25 Jahre alt

lockiges, dunkles Haar

Zeugen, die sachdienliche Angaben, insbesondere zur Identität des Geldabholers machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.