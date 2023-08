1891 – Versuchter Einbruch

Stadtbergen – Im Zeitraum von Samstag (29.07.2023), 12.00 Uhr bis Mittwoch (09.08.2023) versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter erfolglos in ein Einfamilienhaus im Drosselweg einzudringen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

1892 - Tödlicher Verkehrsunfall nach Überholmanöver

Tapfheim - Am 17.08.2023 um 17.30 Uhr ereignete sich auf der B16 bei Tapfheim ein schwerer Unfall, bei dem eine 73-jährige Dame aus dem Landkreis Donau Ries noch an der Unfallstelle verstarb.

Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem VW in Fahrtrichtung Donauwörth, als er einen vor ihm fahrenden Lkw überholen wollte. Aufgrund der schlechten Sicht- und Wetterverhältnisse kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und prallte frontal gegen die Beifahrerseite des entgegenkommenden Mercedes. Dieser war mit einem 77-jährigen Mann sowie dessen Ehefrau, als Beifahrerin, besetzt.

Durch den Zusammenstoß verstarb die Beifahrerin des Mercedes nach erfolglosen Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Ihr Ehemann erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde in das Krankenhaus Donauwörth gebracht.

Der 20-jährige Unfallverursacher kam schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Ulmer Krankenhaus. Er ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Durch den Unfall war die B16 für mehrere Stunden komplett gesperrt. Aufgrund der unmittelbaren Nähe des Unfallortes zu den Bahngleisen, konnten während der Unfallaufnahme in diesem Bereich auch keine Züge passieren.

Insgesamt entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

1893 - Vorfahrt übersehen - 5 Personen verletzt

Finningen - Am 17.08.2023 gegen 11.00 Uhr wollte ein 41-jähiger Ford-Fahrer von der Altheimer Straße aus die Deisenhofer Straße überqueren. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 59-jährige Toyota-Fahrerin, die auf der Deisenhofer Straße in Richtung Finningen unterwegs war. Durch den Aufprall wurde sowohl der Unfallverursacher, als auch seine Frau und zwei Kinder im Alter von vier und sieben Jahren leicht verletzt. Die 59-jährige Unfallgegnerin erlitt mittelschwere Kopfverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Pkws entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 32.000 Euro.

1894 - Betrunken und ohne Führerschein

Altenmünster - Am Donnerstag (17.08.2023) wurde der PI Zusmarshausen durch einen Zeugen gegen 23.25 Uhr der Fahrer eines Transporters mitgeteilt, der auffällig fahren würde. Der Mann hätte sein Fahrzeug an der AVIA Tankstelle in Zusmarshausen mehrfach abgewürgt. Anschließend sei er in Schlangenlinien Richtung Altenmünster gefahren. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 41-Jährigen Mann ein Alkoholwert von 2,04 Promille fest. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war der Mann nicht. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.