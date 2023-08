PLATTLING, LKR. DEGGENDORF, VILSHOFEN, LKR. PASSAU. Am 17.08.2023 wurde eine leblose Person bei Vilshofen a.d.Donau in der Donau treibend aufgefunden. Die Untersuchungen ergaben, dass es sich hierbei um den 21-jährigen Mann handelt, der seit 15.08.2023 nach einem Badeunfall an der Isar in Plattling als vermisst galt.

Gegen 20.15 Uhr stellte ein Bootsfahrer die männliche Leiche Höhe Besensandbach im Wasser treibend fest. Mit Hilfe der eingesetzten Feuerwehren konnte diese geborgen werden. Der Leichnam konnte heute (18.08.2023) als der 21-Jährige identifiziert werden, der nach einem Badeunfall vom 15.08.2023 an der Isar in Plattling bislang als vermisst galt.

Die Ermittlungen zum tödlichen Badeunfall an der Isar wurden zwischenzeitlich von der Kriminalpolizeistation Deggendorf in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf übernommen. Zum jetzigen Stand der Untersuchungen ist von einem Ertrinkungstod des 21-Jährigen auszugehen.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 14.20 Uhr