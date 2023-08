WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Donnerstagmittag zogen sich zwei Arbeiter im Keller eines Mehrfamilienhauses bei Bohrarbeiten Verletzungen zu. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Gegen 11:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte durch den Notruf über einen Arbeitsunfall in der Unteren Johannitergasse informiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand führten zwei Arbeiter Bohrarbeiten im Keller eines Anwesens durch. In der Folge wurde eine Stromleitung angebohrt, weshalb es zu einem Lichtbogen und starker Hitzeentwicklung gekommen ist. Ein Arbeiter erlitt Verbrennungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein weiterer Arbeiter erlitt leichtere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Sicherheitshalber wurde die Strom- und Gasversorgung des Hauses für kurze Zeit abgestellt. Einige Anwohner mussten das Haus während des Einsatzes verlassen, konnten aber kurze Zeit später in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen zum Arbeitsunfall wurden noch vor Ort durch die Kriminalpolizei Würzburg unterstützt.