1349. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Schwanthalerhöhe

Am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 15:30 Uhr, befuhr der 74-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Audi die Landsberger Straße in Richtung Pasing. Zur gleichen Zeit überquerte die 19-Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin bei Grünlicht die Fußgängerfurt an der Trambahnhaltestelle Barthstraße.

Im Bereich der Fußgängerfurt kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der 19-Jährigen. Diese wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1350. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Altstadt

Am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 17:45 Uhr, befuhr eine 69-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Honda den Thomas-Wimmer-Ring in Richtung Englischer Garten auf dem linken Fahrstreifen. An der Kreuzung zur Maximilianstraße wollte sie nach links in diese abbiegen. Hierzu fuhr sie trotz Rückstaus in den Kreuzungsbereich ein.

Ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München befuhr zur selben Zeit mit einem Rennrad die Maximilianstraße Richtung Isar. Hierzu befuhr er den Schutzstreifen für Radfahrer. Nachdem er zunächst bei Rotlicht an der Kreuzung zum Thomas-Wimmer Ring anhalten musste, befuhr er beim Wechsel auf Grünlicht den Kreuzungsbereich um die Fahrt geradeaus fortzusetzen.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. In der Folge stürzte der 36-Jährige auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand mittelschwerer Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1351. Brand – Obergiesing

Am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 22:45 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Brand in einem Hinterhof. Daraufhin wurden mehrere Streifenwägen, sowie die Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Von Seiten der Polizei wurden Absperrungen eingerichtet. Die eingesetzten Feuerwehrbeamten konnten den Brand schnell eindämmen und löschen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geriet eine Holzhütte aufgrund bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1352. Täterfestnahme nach zurückliegendem Raub – Hauptbahnhof

Am Sonntag, 13.08.2023, gegen 23:45 Uhr, befand sich eine 57-jährige Touristin aus dem Irak im Bereich des Hauptbahnhofes. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Mann sprach sie unter einem Vorwand an. Anschließend riss er ihr ihren Geldbeutel aus der Hand, woraufhin die 57-Jährige zu Fall kam. Der Tatverdächtige lief unerkannt mit der Tatbeute weg. Daraufhin verständigte die 57-Jährige telefonisch den Notruf der Polizei.

Am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 03:30 Uhr, konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion 14 (Westend) in der Nähe des Hauptbahnhofes den Tatverdächtigen wiedererkennen. Es handelt sich hierbei um einen 21-jährigen jementischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde vor Ort festgenommen. Gegen ihn ist mittlerweile Haftbefehl erlassen worden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

1353. Vier Fälle exhibitionistischer Handlungen – Stadt- und Landkreis München

Fall 1:

Am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 13:20 Uhr, konnten eine 18-Jährige und eine 19-Jährige, beide mit Wohnsitzen im Landkreis München, am Heimstettener See in Feldkirchen einen bislang unbekannten Täter beobachten, wie dieser in der Grünanlage mit herab gelassener Hose sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Als die 19-Jährige in Richtung des unbekannten Täters ging, zog dieser seine Hose hoch und flüchtete in unbekannte Richtung. Anschließend verständigten die beiden Frauen den Notruf der Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Täter nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 65 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, kräftig, westnordeuropäisches Aussehen, bekleidet mit einem beige-grünen T-Shirt

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Heimstettener Sees Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat K 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 16:15 Uhr, saß ein bislang unbekannter Mann auf einer Parkbank im Stadtpark in Pasing und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Eine Passantin konnte dies beobachten und verständigte den Notruf der Polizei. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen flüchtete der Täter unerkannt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlanke/athletische Statur, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und kurzer dunklen Sporthose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Stadtparks Höhe Avenariuspark Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat K 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 3 mit Täterfestnahme:

Am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 15:30 Uhr, befand sich ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich der Ludwigstraße und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Zeugen verständigten über den Notruf die Polizei.

Durch die eingesetzten Streifen der Polizei konnte der 38-jährige Tatverdächtige vor Ort festgenommen werden. Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Fall 4 mit Täterfestnahme:

Am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 17:30 Uhr, saß ein 88-Jähhriger mit Wohnsitz in München auf einer Parkbank im Bereich des Alten Botanischen Gartens in München. Dabei nahm er sexuelle Handlungen an sich vor. Mehrere Passanten konnten dies beobachten und verständigten daraufhin den Notruf der Polizei.

Der 88-Jährige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in allen vier Fällen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.