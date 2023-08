MAINBURG, LKR. KELHEIM. Aus bislang noch unbekannten Gründen eskalierte am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 22.00 Uhr, ein Streit unter Eheleuten in einem Mainburger Mehrfamilienhaus. Der 73-jährige Ehemann wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 22.00 Uhr wurde die Polizeieinsatzzentrale über einen Streit in dem Mehrfamilienhaus verständigt. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 73-jähriger Bewohner seine 57-jährige Ehefrau nach einem vorangangen Streit über einen längeren Zeitraum gewürgt haben. Der 73-Jährige konnte von den Einsatzkräften vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die 57-Jährige, die sich bei Nachbarn in Sicherheit bringen konnte, wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, das sie bereits wieder verlassen konnte.

Die Kripo Landshut und die Staatsanwaltschaft Regensburg ermitteln gegen den Ehemann nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erging gegen den 73-Jährigen zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der Mann wurde heute nach Vorführung beim Amtsgericht Regensburg in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

