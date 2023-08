STRAUBING. Am 17.08.2023 gegen 22.30 Uhr wurde ein 24-Jähriger von drei Männern angesprochen, festgehalten und schließlich getreten, um an seinen Geldbeutel zu kommen. Der Mann konnte sich befreien und die Polizei alarmieren. Die Männer entfernten sich unerkannt.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 24-Jährige in der Spitalgasse am Treppenabgang zum Fischram in Richtung Festgelände, als er gegen 22.30 Uhr aus einer größeren Gruppe Männer heraus zunächst von zwei angesprochen und festgehalten sein soll. Ein dritter Mann sei schließlich von hinten an ihn herangetreten und hätte ihn mit einem Tritt gegen seinen Fuß verletzt. Zeitgleich versuchten die drei unbekannten Männer an den Geldbeutel des 24-Jährigen zu kommen. Bevor dies gelang, konnte sich der 24-Jährige befreien und von der Gruppe entfernen. Der Mann meldete den Vorfall dem Sicherheitsdienst am angrenzenden Festgelände und einer dort befindlichen Polizeistreife.

Der 24-Jährige wurde leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht notwendig. Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte die Gruppe Männer, insbesondere die drei Tatverdächtigen, nicht mehr festgestellt werden.

Zeugenaufruf:

Die Ermittlungen zum versuchten Raubdelikt wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Im Rahmen dieser bittet sie Personen, die sachdienliche Hinweise zum versuchten Raub am 17.08.2023 gegen 22.30 Uhr an der Spitalgasse/Fischram/Spitaltor geben können, sich unter der 09421/868-0 zu melden.