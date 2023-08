Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

ASCHAFFENBURG / DAMM. Für einen 29-Jährigen endete die Fahrt mit seinem Pkw in der Nacht zum Freitag mit einer Kontrolle der Aschaffenburger Polizei. Der Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Gegen 02:30 Uhr stoppte eine Streife einen 29-Jährigen in der Dyroffstraße, nachdem dieser an einer Lichtzeichenanlage mehrere Rotlichtphasen abgewartet hatte. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnten bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Nach einem positiven Vortest musste der Mann ebenfalls eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Unbekannter wirft Stein auf Stadtfest - Zeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagabend hat ein Unbekannter auf dem Alzenauer Stadtfest einen Stein aus einer Menge heraus geworfen. Eine 40-jährige Frau wurde getroffen und erlitt dadurch eine Verletzung im Gesicht. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem aktuellen Sachstand nach befand sich die Frau mit ihren Kindern auf dem Stadtfest, als sie von einem Stein getroffen wurde. Der Stein wurde von einem Unbekannten aus der Menge heraus geworfen. Die 40-Jährige erlitt hierdurch eine Platzwunde in der rechten Gesichtshälfte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06023/944-0 bei der Polizeiinspektion Alzenau zu melden.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Scheibe eines Bankautomaten der Sparkasse am Regionalen Omnibusbahnhof komplett zerstört.

ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Montag, 18:00 Uhr und Donnerstag, 10:00 Uhr, wurde ein geparkter blauer Audi A3 an der Stoßstange vorne links beschädigt. Das Auto stand an der Kreuzung Friedrich-Fröbel-Straße und Boppstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

BLANKENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden zwischen 02:00 Uhr und 06:00 Uhr wurden aus einem Pkw in der Hauptstraße zwei Packungen Zigaretten sowie ein Personalausweis entwendet.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag wurde ein schwarzer Passat bei einer Unfallflucht am linken Außenspiegel beschädigt. Der Pkw war gegen 16:35 Uhr in der Jägerstraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Montag, 17:00 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr, wurde ein schwarzer Seat Ibiza bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Pkw war zum Tatzeitpunkt in der Liebigstraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.



Polizeiinspektion Miltenberg

BÜRGSTADT, LKR. Miltenberg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter einen Verkaufsautomaten in der Eichenbühler Straße umgeworfen. An dem Automaten entstand ein Sachschaden an der Halterung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.