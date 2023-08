1876 – Brand einer Gaststätte

Innenstadt – Am heutigen Donnerstag (17.08.2023) kam es zum Brand einer Gaststätte in der Jesuitengasse. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 02.45 Uhr wurde ein Feuer und damit verbundene Rauchentwicklung bei der Polizei mitgeteilt. Die Bewohner des Gebäudes konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Augsburg gelöscht. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

1877 – Sachbeschädigungen an Kfz

Kriegshaber – Im Zeitraum von Mittwoch (02.08.2023) bis Mittwoch (16.08.2023) beschädigte eine bislang unbekannte Person jeweils einen Reifen an zwei Autos eines 49-Jährigen in der Emily-Balch-Straße. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Hochzoll – Im Zeitraum von Montag (07.08.2023), 12.00 Uhr bis Dienstag (15.08.2023), 20.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person den Außenspiegel eines geparkten Autos in der Herzogstandstraße Ecke Oberstdorfer Straße. Es entstand ein Sachschaden im hohen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1878 - Unfallflucht

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (11.08.2023), 12.00 Uhr bis Samstag (12.08.2023), 10.00 Uhr verursachte eine bislang unbekannte Person einen Unfall mit einem geparkten Pkw in der Widderstraße. Die bislang unbekannte Person entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1879 – Diebstahl aus Lagerhalle

Lechhausen – Im Zeitraum von Montag (14.08.2023), 15.45 Uhr bis Mittwoch (16.08.2023), 07.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle in der Steinernen Furt ein. Dort entwendeten der oder die Täter mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

1880 – Nichts dazu gelernt

Oberhausen – Am gestrigen Mittwoch (16.08.2023) war ein 28-Jähriger betrunken mit seinem Pkw in der Donauwörther Straße unterwegs und das nicht nur einmal. Außerdem griff er Polizeibeamte tätlich an und beleidigte sie. Zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 16.15 Uhr wurde die Polizei über einen betrunkenen Autofahrer informiert, der im Begriff war seine Fahrt fortzusetzen. Die Polizeibeamten kontrollierten den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und beschlagnahmten seinen Führerschein. Außerdem musste der 28-Jährige auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Hierzu setze sich der 28-Jährige in den Streifenwagen, wo er anschließend Widerstand gegen die Polizeibeamten leistete. Nach der Blutprobe wurde der Mann entlassen und die Fahrzeugschlüssel seiner Freundin übergeben.

Kurze Zeit später wurde die Polizei erneut informiert, dass der 28-Jährige mit seinem Auto weitergefahren ist. Wie sich herausstellte, hatte er sich den Schlüssel offenbar wieder angeeignet und sich wieder ans Steuer gesetzt. Die Polizeibeamten trafen den Mann wenig später an. Hier versuchte er zu flüchten und schlug nach den Beamten. Außerdem beleidigte er die Beamten und leistete erneute Widerstand. Er musste eine weitere Blutprobe abgeben.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 28-

Jährigen.