RODING, LKR. CHAM. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen brachen bislang unbekannte Täter in ein Büro in einer Firma in Roding ein. Am Montagmorgen brannte es am selben Ort. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen des Einbruchs und sucht Zeugen.

Zwischen 15.8.2023, 15:00 Uhr und 16.8.2023, 07:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine nach einem Brand am 14. August verschalte Türe gewaltsam Zugang zum Gebäude in der Robert-Bosch-Straße und zu einem Büro im Inneren. Die Täter entwendeten aus dem Büro ein Wertbehältnis mit Inhalt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro, der Entwendungsschaden dürfte nach den derzeitigen Ermittlungen im niedrigen fünfstelligen Eurobereich liegen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen zum Einbruch übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter 0941/506-2888 zu melden.