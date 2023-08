Geisenfeld, 17.08.2023 - Am vergangenen Samstag, 12.08.2023, gegen 16:00 Uhr bemerkte eine 19-Jährige einen bislang unbekannten Mann, welcher sich im Gebüsch am Gelände des Weihers Feilenmoos aufhielt und an seinem Glied manipulierte. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.

Personenbeschreibung:

männlich, 50-60 Jahre alt, ca. 180 cm groß, untersetzt, bekleidet mit einer blauen Badehose mit weißen Streifen und einer grauen Kappe