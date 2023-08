1345. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Moosach

Am Mittwoch, 16.08.2023, gegen 02:30 Uhr, konnten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf dem Georg-Brauchle-Ring Richtung einen Pkw Seat und einen Pkw Alfa-Romeo feststellen, wie diese nebeneinander fuhren und plötzlich stark beschleunigten, wobei die beiden Fahrzeugführer die erlaubten 60 km/h eindeutig überschritten. Als der Seat-Fahrer die Beamten bemerkte, verringerte er seine Geschwindigkeit und die Polizisten kontrollierten den Fahrer. Der Alfa-Romeo-Fahrer kehrte zurück und wurde von den Beamten ebenfalls einer Kontrolle unterzogen.

Bei den beiden Fahrern der Fahrzeuge handelt es sich um zwei 28-Jährige aus München und dem Landkreis München. Beide wurden aufgrund verbotener Kraftfahrzeugrennen angezeigt und nach Beendigung der Sachbearbeitung von der Polizei entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1346. Raub – Pasing

Am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 00:00 Uhr, befanden sich ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in Baden-Württemberg und ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich des Pasinger Bahnhofs. Ein bislang unbekannter Täter ging zu dem 16-Jährigen aus München und nahm im 2 € Münzgeld weg, welches dieser in der Hand hielt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter.

Kurz darauf kehrte der unbekannte Täter mit zwei weiteren Unbekannten zurück und umzingelte mit den beiden die zwei 16-Jährigen. Der unbekannte Täter zeigte ein Messer und forderte von diesen Geld, woraufhin die beiden einen geringen Bargeldbetrag aushändigten. Anschließend flüchteten die drei unbekannten Täter.

Die beiden 16-Jährigen verständigten den Notruf der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen erbrachte keine Hinweise auf die Täter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 15 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schlank, südosteuropäisch-nahöstliches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare mit zwei rasierten Streifen, Oberlippenbart, bekleidet mit weißem Adidas-Pullover

Täter 2:

Männlich, ca. 16 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, schlank, südosteuropäisch-nahöstliches Erscheinungsbild, dunkle lockige Haare, Oberlippenbart, bekleidet mit schwarz-grau-weißem Pullover mit Viereckmuster, Umhängetasche

Täter 3:

Männlich, ca. 15 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schlank, südosteuropäisch-nahöstliches Erscheinungsbild, bekleidet mit Kapuzenpullover mit Reißverschluss, Kapuze war über den Kopf gezogen, goldfarbener Ring mit rotem Aufsatz am Finger, führte ein Messer mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Pasinger Bahnhof Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1347. Gefährliche Körperverletzung – Berg am Laim

Am Montag, 14.08.2023, gegen 21:45 Uhr, hatten ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München aus bislang ungeklärter Ursache zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in welcher der 41-Jährige unter anderem den 37-Jährigen mit einem Stab geschlagen haben soll.

Als der 41-Jährige von der Tatörtlichkeit weggehen wollte, verfolgte der 37-Jährige ihn mit einem Pkw VW und versuchte den 41-Jährigen mit dem Pkw zu touchieren. Das Geschehen wurde durch mehrere unbeteiligte Personen beobachtet und es gingen mehrere Anrufe bei der Polizei ein.

Als die Polizei an der Einsatzörtlichkeit eintraf, konnten die Beamten bei den beiden Beteiligten mehrere Verletzungen feststellen. Beide wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt.

Beide wurde nach Beendigung der Sachbearbeitung wieder entlassen.

Der 37-Jährige wurde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Der 41-Jährige wurde wegen Körperverletzung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1348. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer – Forstenried

Am Mittwoch, 16.08.2023, gegen 08:20 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad die Forstenrieder Allee in Richtung Starnberg. Auf dem Kindersitz, welcher auf dem Gepäckträger montiert war, befand sich ein 4-jähriges Kind. Auf einem angehängten Mitziehrad befand sich ein 6-jähriges Kind.

Zur selben Zeit befuhr ein 87-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Mercedes ebenfalls die Forstenrieder Allee in Richtung Starnberg. Der Pkw kollidierte nach den ersten Ermittlungen ungebremst mit der vorderen rechten Fahrzeugseite mit dem Mitziehrad und dem 6-jährigen Kind. Dieses wurde durch den Zusammenstoß abgerissen und mit dem Pkw des 87-Jährigen mitgeschleift.

Der 46-jährige Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Kinder wurden schwer verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der 87-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Er wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Am Fahrrad sowie am Anhänger entstand Totalschaden. Der Pkw wurde leicht beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.