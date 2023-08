NÜRNBERG. (951) Ein 31-jähriger Mann steht im Verdacht, am Mittwoch (16.08.2023) in einem Elektronikfachgeschäft in der Nürnberger Innenstadt mehrere Mobiltelefone entwendet zu haben. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.



Gegen 13:00 Uhr beobachtete eine Zeugin den Tatverdächtigen, wie er in einem Ladengeschäft in der Vorderen Ledergasse drei Handys im Gesamtwert von über 500 Euro an sich nahm und in seinen Rucksack steckte. Anschließend verließ er den Laden, ohne die Waren zu bezahlen.

Die alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den 31-Jährigen fest. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Mann zuvor seinen Rucksack präparierte, um nach seinen Vorstellungen bei Diebstählen unentdeckt zu bleiben.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Ladendiebstahls strafrechtlich verantworten und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Bernd Groß