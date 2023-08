NÜRNBERG/FÜRTH. (949) Klimaaktivisten führten am Donnerstagmorgen (17.08.2023) in den Stadtgebieten Nürnberg und Fürth mehrere Protestaktionen durch. An insgesamt drei Örtlichkeiten ließen sich Personen auf der Fahrbahn nieder und sorgten für Verkehrsbehinderungen. Einsatzkräfte der Polizei lösten die Blockadeaktionen auf.



In den Morgenstunden kam es in den Stadtgebieten von Nürnberg und Fürth zu insgesamt drei Blockadeaktionen von Klimaaktivisten. Zunächst hatten sich um kurz nach 07:30 Uhr mehrere Personen an der Abfahrt von der Südwesttangente zur Schwabacher Straße in Fürth auf der Fahrbahn niedergelassen. Etwa zeitgleich traten Personen im Bereich der Stadtgrenze auf die Fahrbahn der Kreuzung von Nürnberger und Fürther Straße. Darüber hinaus begab sich gegen 08:00 Uhr eine weitere Gruppe von Klimaaktivisten im Abfahrtsbereich der A73 (Abfahrt Stadtgrenze) unmittelbar vor der Einmündung in die Ludwig-Quellen-Straße auf die Fahrbahn. An allen drei Örtlichkeiten kam es vorübergehend zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Die mittelfränkische Polizei stuft die beschriebenen Blockadeaktionen als Versammlungen ein. Diese lösten Einsatzkräfte nach erfolgter Ansprache jeweils auf und räumten im Anschluss die betroffenen Fahrbahnen. In diesem Zusammenhang trugen Polizeibeamte die anwesenden Aktivisten, die sich nicht freiwillig entfernten, von der Straße. Keine der Personen hatte sich während der jeweiligen Blockadeaktion auf der Fahrbahn festgeklebt. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten während des Einsatzes weder Klimaaktivisten noch Einsatzkräfte der Polizei Verletzungen.

Insgesamt nahm die Polizei 23 Personen zu Zwecken einer Identitätsfeststellung vorübergehend in Gewahrsam. Die Kriminalpolizei Nürnberg leitete gegen diese Personen Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ein.



Erstellt durch: Michael Konrad