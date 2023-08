UNTERGRIESBACH, LKR. PASSAU. 34-jähriger Mann bei Verkehrsunfall tödlich verletzt.

Am Donnerstag (17.08.2023), gegen 06.10 Uhr, kam es auf der Kreisstraße bei Spechting zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam es aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve zur Berührung eines Ford Transits und eines Audi A4. Im weiteren Verlauf kam der Audi A 4 des 34-jährigen Mannes von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 34-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 23-jährige Fahrer des Ford Transit blieb unverletzt. Es enstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft Passau ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. An der Unfallstelle waren mehrere Feuerwehren und Rettungsdienste.

Veröffentlicht am 17.08.2023, 08:05 Uhr