KIEFERSFELDEN, LKR. ROSENHEIM. Am Mittwochnachmittag, 16. August 2023, wurde eine Fußgängerin (73) in Kiefersfelden von einem Pkw erfasst und dabei so schwer verletzt, dass sie wenig später in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermittelt die Polizeiinspektion Brannenburg jetzt in dem Fall.

Zu dem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch (16.08.2023) gegen 14:15 Uhr in der Kufsteiner Straße in Kiefersfelden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 82-jährige ortsansässige Pkw-Fahrerin zu dieser Zeit auf der Kufsteiner Straße in Richtung Oberaudorf. Zur selben Zeit ging eine 73-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator auf der linken Fahrbahnseite der Kufsteiner Straße in Richtung Kufstein. Auf Höhe des Sparkassengebäudes kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich die 73-Jährige schwerste Verletzungen im Kopfbereich zuzog. Die Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert, verstarb dort jedoch kurze Zeit später an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

Die Unfallstelle musste von der Polizei für die Dauer der Unfallaufnahme mit tatkräftiger Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Kiefersfelden gesperrt werden. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft von den Beamten der Polizeiinspektion Brannenburg ein Sachverständiger hinzugezogen und mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Gegen die 82-jährige Pkw-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet.