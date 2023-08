RUHSTORF A.D.ROTT; LKR PASSAU. Ein seit dem Vorabend vermisster Mann konnte in den Nachmittagsstunden aufgefunden werden.

Wie bereits mit einer Vermisstenfahndung am heutigen Tag gemeldet, wurde seit gestern ca. 20:30 Uhr ein 60-jähriger Mann aus dem Bereich Ruhstorf a.d.Rott vermisst. Den ganzen Tag über wurde der Mann durch zahlreiche Einsatzkräfte gesucht, auch ein Polizeihubschrauber war eingesetzt. Am Nachmittag konnte der Mann schließlich durch Angehörige angetroffen und im Nachgang einer notwendigen medizinischen Versorgung zugeführt werden.



Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten ist damit erledigt, das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Bad Griesbach i. Rottal danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach dem 60-jährigen.



Zusatz: Die Medien werden gebeten, die Personendaten des Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 16.08.2023 um 17:25 Uhr