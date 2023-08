A72/FEILITZSCH, LKR. HOF. Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Hof stellten am Montagnachmittag eine größere Menge Drogen bei einem jungen Mann sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor 18 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten einen Pkw, besetzt mit zwei Männern an der A72 bei Feilitzsch. Bei beiden Männern wurden die Beamten fündig: Der Fahrer hatte eine Kleinstmenge Haschisch bei sich. Der Beifahrer transportierte in seinem Rucksack eine größere Menge Amphetamin sowie eine kleine Menge Haschisch. Die Fahnder beschlagnahmten die Drogen. Ein Richter ordnete kurz darauf auch die Durchsuchung der Wohnung des 36-jährigen Beifahrers an. Dort fanden die Beamten weiteres Amphetamin sowie mehrere Ecstasy-Pillen. Die beiden Männer müssen sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor Gericht verantworten.