PASSAU, BAB A3. Am Abend des 15.08.2023 beschlagnahmten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 30-jährigen Mann aus Belgien knapp über 150.000 Euro Bargeld, da der Verdacht der Geldwäsche besteht.

Der aus China stammende Mann war mit einem Opel mit belgischer Zulassung unterwegs. Die Schleierfahnder kontrollierten das Fahrzeug gegen 17.45 Uhr am Parkplatz Hammerbach in Fahrtrichtung Österreich. Während der Kontrolle konnten in verschiedenen Verstecken im Fahrzeug mehrere Bargeldbeträge festgestellt werden. Der 30-Jährige führte insgesamt knapp über 150.000 Euro Bargeld mit sich, welches noch vor Ort beschlagnahmt wurde.

Gegen den Mann wurde u.a. ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet, da er keinen Nachweis erbringen konnte, dass er das Bargeld auf legale Weise erlangt hat.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern und der Staatsanwaltschaft Passau geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 16.08.2023, 15.45 Uhr