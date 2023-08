GRAFENWÖHR, LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Am 12. August 2023 kam es zwischen 3:00 Uhr und 4:30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grafenwöhr. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. geht nach aktuellem Stand der Ermittlungen von Brandstiftung aus und wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

In der Nacht vom 11.08.2023 auf 12.08.2023 brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Pressather Straße in Grafenwöhr. Aufgrund der schnellen Alarmierung gelang es der Feuerwehr den Brand zügig zu löschen. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. geht derzeit von Brandstiftung aus. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Bewohner des Hauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Von den mutmaßlichen Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die Weidener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Spuren am Brandort wurden gesichert. Die Kriminalpolizei Weiden bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion melden.