THÜNGERSHEIM, LKR. WÜRZBURG. Seit Sonntagabend wird eine 15-Jährige vermisst, die in einer Jugendeinrichtung in München wohnt und sich zuletzt bei Verwandten in Thüngersheim aufgehalten hat. Es bestehen Anhaltspunkte darauf, dass die Jugendliche mit dem Zug unterwegs ist. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.