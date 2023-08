1340. Erregung öffentlichen Ärgernisses – Thalkirchen

Am Dienstag, 15.08.2023, gegen 15:50 Uhr, befanden sich ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München, ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München und ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München an der Isar am Flauchersteg und übten zusammen sexuelle Handlungen aus.

Mehrere Passanten konnten dies beobachten und verständigten den Notruf der Polizei. Alle drei Personen konnten noch vor Ort von der Polizei angetroffen und festgenommen werden.

Der 21-Jährige und der 18-Jährige wurden nach erfolgter Sachbearbeitung und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen. Der 27-Jährige wurde aufgrund Eigengefährdung nach Abschluss aller Maßnahmen in einer psychiatrische Einrichtung untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen wegen der Erregung eines öffentlichen Ärgernisses und wegen exhibitionistischer Handlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

1341. Raub – Hauptbahnhof

Am Montag, 14.08.2023, gegen 19:00 Uhr, befand sich ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München zusammen mit einer 26-jährigen männlichen Begleitung mit Wohnsitz im Landkreis München im Bereich des Bahnhofsplatzes. Sie wurden von zwei unbekannten Damen angesprochen. Plötzlich riss einer der Damen dem 32-Jährigen seine Halskette vom Hals und schlug ihn in das Gesicht. Anschließend entfernten sich die beiden Frauen in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief erfolglos.

Der 32-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 35 Jahre alt, schwarze schulterlange Rastafrisur, schlanke Körperstatur

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Postbank und des Bahnhofplatzes (Hauptbahnhof) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1342. Täterfestnahme nach Einbruchserie im Tierpark – Thalkirchen

Bereits am Samstag, 29.07.2023, gegen 22:35 Uhr, und am Samstag, 05.08.2023, gegen 23:20 Uhr, verschaffte sich ein bis dahin unbekannter Täter unbefugten Zutritt in den Tierpark Hellabrunn. Anschließend verschaffte er sich Zutritt in eine dort befindliche Gaststätte ein und entwendete Getränke sowie Bargeld im dreistelligen Bereich. Danach entfernte er sich in beiden Fällen von der Tatörtlichkeit.

Am Samstag, 12.08.2023, wurde die Örtlichkeit gezielt von der Polizei überwacht. Gegen 23:35 Uhr, konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Es handelt sich hierbei um einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Nach der Sachbearbeitung, einer Anzeigenerstattung sowie der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 23-Jährige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

1343. Exhibitionistische Handlungen – Freimann

Am Montag, 14.08.2023, gegen 17:40 Uhr, befand sich eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München zu Fuß im Bereich der Ungererstraße. Auf Höhe Nordfriedhof sah sie in einem Gebüsch einen ihr unbekannten Mann stehen. Als der Unbekannte mit der 25-Jährigen Blickkontakt aufnahm, bemerkte diese, dass der unbekannte Mann sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die 25-Jährige rief daraufhin mit ihrem Mobiltelefon umgehend den Notruf 110, woraufhin der Täter flüchtete. Sofort wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte kein Hinweise auf den Täter.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, kurze blaue Jeans, rotes T-Shirt, dunkler Hauttyp

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ungererstraße, Guerickestraße, Fröttmaninger Straße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1344. Diebstahl eines Kraftfahrzeugs – Pasing

Am Dienstag, 15.08.2023, gegen 11:10 Uhr, verständigte der Geschäftsführer einer Autowerkstatt den Notruf 110, nachdem eine ihm unbekannte Person einen auf dem Parkplatz der Werkstatt geparkten Mercedes Kleintransporter entwendet hatte. Das Fahrzeug konnte von dem Mitteiler mittels einer Ortungs-App geortet werden. Demnach flüchtete der unbekannte Täter über die Autobahn A99 in Richtung Ingolstadt. Anhand des Ortungssystems konnte darüber hinaus festgestellt werden, dass der Unbekannte Halt bei einer Tankstelle im Landkreis Eichstätt gemacht hatte. Dort entwendete er Motoröl.

Im Rahmen einer Fahndung konnte der Täter mit dem entwendeten Fahrzeug auf der Autobahn A9 im Bereich des Landkreises Nürnberger Land gestoppt und von Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Feucht festgenommen werden.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 36-jährigen Polen ohne Wohnsitz in Deutschland. Er wurde vom Polizeipräsidium Mittelfranken an die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird dort heute dem Ermittlungsrichter zur Entscheidung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Diebstahls führt das Kommissariat 54 der Münchner Kriminalpolizei.