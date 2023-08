Manching, Lkr. Pfaffenhofen a. d. Ilm, 16.08.2023 - Vergangenes Wochenende brachen unbekannte Tatverdächtige in die Lagerhalle einer SB-Waschanlage in Manching ein und erbeuteten einen niedrigen 4-stelligen Eurobetrag Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zeitraum von Samstagabend (12.08.2023) bis Sonntagabend (13.08.2023) drangen unbekannte Tatverdächtige mit brachialer Gewalt in die Lagerhalle einer SB-Waschanlage in der Mitterstraße ein. In der Folge brachen sie den sich darin befindenden Geldwechselautomaten auf und erbeuteten einen niedrigen 4-stelligen Eurobetrag.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6 000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt führt in diesem Fall die Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 0841/9343-0 zu melden.