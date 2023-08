MEMMINGEN. Am Samstag, den 12.08.2023, fand von 9:00 Uhr bis 14.00 Uhr die Präventionsveranstaltung „Coffee with a Cop“ in Memmingen am Weinmarkt bei sommerlichem Wetter neben dem Freiheitsbrunnen statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden durch einen Barista über 200 Tassen Kaffeegetränke ausgeschenkt.

Der Präventionsstand war durchweg gut besucht. Insgesamt hatten vier Beamtinnen und Beamte der Polizei Memmingen, sowie Polizeioberkommissarin Magdalena Buchmiller von der Einstellungsberatung, Kontakt zu geschätzt 260 Bürgerinnen und Bürger. Nicht alle Bürgerinnen und Bürger kamen für eine Tasse Kaffee, einige suchten gezielt die Veranstaltung auf, um Themen, die ihnen unter den Nägeln brannten, anzubringen. Erfahren hatten sie von der Aktion durch die Bewerbung in der örtlichen Presse.

Themenbereiche rund um den Verkehr, das Fahrradfahren und das sichere Führen von Pedelecs waren die Spitzenreiter unter den Top 5, dicht gefolgt von Fragen zum Enkeltrickbetrug/Schockanrufen und dem richtigen Verhalten in bedrohlich wirkenden Situationen. Zu den angefragten Themen konnten Info-Materialien ausgehändigt und zu bevorstehenden Veranstaltungen, wie dem Pedelec- Sicherheitstraining am 09.09.2023, den Workshops bei der VHS Memmingen zum Thema „Zivilcourage“ am 14.10.2023 und „Gefahren im Internet“ am 17.10.2023 durch Beamte der PI Memmingen, eingeladen werden.

Das Format fand großen Zuspruch. Gerade das unkomplizierte ins Gespräch kommen wurde von den interessierten Bürgerinnen und Bürgern äußerst positiv bewertet und gerne angenommen. Der Wunsch nach einer Wiederholung wurde mehrfach geäußert.

Auch gefragt war das Gewinnspiel „Rücksicht im Blick“. (PI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).