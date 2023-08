Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - DAMM. Am Montag hat ein Unbekannter gegen 22:00 Uhr Geld aus einem Briefkasten gestohlen. Der Kasten dient als Kasse für einen Gemüsestand mit Selbstbedienung in der Steinbacher Straße. Bei der Beute handelt es sich um einen zweistelligen Geldbetrag.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT WASSERLOS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag ist ein roter Pkw nach einem Unfall mit Sachschaden ohne anzuhalten davongefahren. Um kurz nach 21:00 Uhr hatte das rote Fahrzeug wegen eines in der Cranachstraße entgegenkommenden Autos zurückgesetzt, offensichtlich um Platz zu schaffen. Hierbei ist der rote Pkw an einen dahinter wartenden grauen Dacia gestoßen und hat diesen leicht an der Stoßstange beschädigt. Danach hat sich das rote Fahrzeug, von dem keine weitere Beschreibung vorliegt, entfernt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 13:00 Uhr, wurde ein grauer 1er BMW bei einer Unfallflucht an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Das Auto stand in der Zeit in der Winterheltstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.