Die ersten vier Volksfesttage liegen hinter uns und die Straubinger Polizei wirft einen Rückblick auf die Einsatzlage vom Wochenende und dem Montag vor Mariä Himmelfahrt.

Auf dem Festplatz kam es bisher zu 10 Körperverletzungen (Vergleich 2022: 19). Einmal kam es zum Widerstand gegen Polizeibeamte bzw. wurden Polizeibeamte tätlich angegriffen (Vergleich 2022: 3).

Bislang wurden 7 Diebstahlsdelikte bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Dies sind im Vergleich zu dem Volksfest 2022 3 Anzeigen weniger.

Nach Betriebsschluss am Festplatz zog es viele Besucher wie jedes Jahr vom Hagen in die Innenstadt, um dort weiter zu feiern. Hierbei verzeichnet die Polizei Straubing 12 Körperverletzungsdelikte. (Vergleich 2022: 16). In der Innenstadt kam es in zwei Fällen zu einer Widerstandshandlung gegen die eingesetzten Polizeibeamten bzw. tätlichen Angriffen. (Vergleich 2022: 2). Zudem wurden 2 Diebstahlsdelikte im Bereich Innenstadt mit Volksfestbezug angezeigt. Im Vergleichszeitraum aus dem 2022 wurden 3 Diebstahlsdelikte verzeichnet.

Im Zuge von Verkehrskontrollen wurden 11 Fahrzeugführer festgestellt, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ein Fahrzeug führten. (Vergleich 2022: 11). Zudem wurden 13 Trunkenheitsfahrten unterbunden. Leider musste die PI Straubing bislang zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss verzeichnen. Die Polizei Straubing appelliert weiterhin an die Volksfestbesucher, nicht alkoholisiert mit einem Fahrrad, E-Scooter oder Kraftfahrzeug zu fahren.

Insgesamt feierten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher vergangenes Wochenende auffallend friedlich, so dass die Polizei nicht zuletzt wegen der deutlich rückläufigen Zahl der Körperverletzungsdelikte sowohl auf dem Festplatz als auch in der Innenstadt eine sehr positive Zwischenbilanz zieht.

Hinweis: Bei den Vergleichszahlen vom Jahr 2022 handelt es sich um den gleichen Zeitraum vom Vorjahr.

Veröffentlicht am 16.08.2023, 09:58 Uhr