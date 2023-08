HOF. Am Montagabend brach ein Brand in einer Wohnung in Hof aus und sorgte für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei Hof zur Brandursache.

Gegen 19.40 Uhr bemerkte eine 53-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in der Orleansstraße ein Feuer in ihrer Küche und wählte den Notruf. Die alarmierten Feuerwehrleute brachten den Brand zwar rasch unter Kontrolle, konnten das Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Wohnung jedoch nicht verhindern. Außerdem entstanden durch abfließendes Löschwasser Schäden an einer weiteren Wohnung. Bei den Löscharbeiten erlitten drei Einsatzkräfte der Feuerwehr leichte Verletzungen, die 53-Jährige trug eine Rauchgasvergiftung davon. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.