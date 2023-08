BAYREUTH. Dienstagabend brach ein Feuer in einer Gaststätte im Stadtteil Oberkonnersreuth aus. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Schaden liegt im Millionenbereich. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt.

Gegen 20.30 Uhr verständigten Zeugen die Feuerwehr wegen eines Brandes im Bürotrakt des Gebäudes. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war die Gaststätte mit angrenzendem Saal und Biergarten bereits evakuiert worden. Das Feuer breitete sich im Gebäude derart schnell aus, dass binnen kürzester Zeit die beiden Dachstühle des Anwesens in Flammen standen. Die über 100 Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhindern und den Brand gegen 23 Uhr unter Kontrolle bringen. Einsatzkräfte evakuierten zur Sicherheit ein benachbartes Wohnhaus. Die Löscharbeiten dauerten noch bis in die Morgenstunden an. Durch das Feuer wurden vier Personen, darunter drei Einsatzkräfte der Feuerwehr, leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehr als zwei Millionen Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt nun zur noch ungeklärten Brandursache.