AMBERG. In diesen Stunden übt die Polizei am Gelände des Gregor-Mendel-Gymnasiums in Amberg. Die Schule ist aufgrund der Sommerferien geschlossen. Eine Gefahr besteht nicht.



Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, übt die Polizei regelmäßig auch außerhalb der eigenen Liegenschaften. Am heutigen Mittwoch, 16. August 2023, findet eine Übung der Zentralen Einsatzdienste Amberg (ZED) am Gregor-Mendel-Gymnasium in der Moritzstraße statt. Die Schule ist aufgrund der Sommerferien geschlossen und wurde der Polizei dankenswerterweise für Übungszwecke zur Verfügung gestellt. Geprobt wird u. a. das Vorgehen bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen.

Es kann daher auch im Außenbereich zu wahrnehmbaren Knall-/Schussgeräuschen und (Hilfe-)Schreien von Statisten kommen. Die Einsatzkräfte benutzen moderne Laserwaffen, die echten Waffen ähnlich sehen. Eine Gefahr besteht nicht und ferner ist auch nicht mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Schülerinnen und Schüler sind nicht beteiligt.

Es wird um Verständnis gebeten, dass eine Medienbegleitung nicht möglich ist.

Die Übung wird voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden andauern.