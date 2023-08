KEMPTEN. Am 13.08.2023, zwischen 06:00 und 07:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter ein Paar in Kempten auszurauben. Der genaue Tatort konnte nicht rekonstruiert werden. Er liegt nach den Angaben des Pärchens zwischen einer Diskothek, die sie zuvor besucht hatten, in der Memminger Straße/Kirchberg und dem Ort des Notrufes in der Feilbergstraße.

Beide waren leicht alkoholisiert und sind absolut ortsunkundig. Nach Schilderung der Geschädigten wurden sie von vier jüngeren männlichen Personen, circa 180 Zentimeter groß, dunklerer Teint, angesprochen. Sie forderten Geld und als sie keines bekamen, schlugen sie auf den 35-Jährigen ein. Hierbei wurde vermutlich als Schlagwerkzeug ein Gürtel mit Gürtelschließe benutzt. Der Geschädigte erlitt mehrere Prellungen und auch kleinere blutende Wunden am Kopf und Oberkörper. Seine 32-jährige Begleiterin erlitt eine Kopfplatzwunde. Aus noch nicht bekanntem Grund ließen die vier Täter vom Opfer ab und flüchteten ohne Beute. Beide wurden ambulant im Klinikum Kempten behandelt.

Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die den Raubüberfall oder möglicherweise auch eine lautstarke Auseinandersetzung mehrerer Personen beobachten konnten.

Hinweise werden unter Telefonnummer 0831/9909-0 erbeten. (KPI Kempten)

