KEMPTEN. Seit Dienstagabend wird eine 83 Jahre alte Frau aus Immenstadt i.Allgäu vermisst. Sie besuchte an besagtem Abend zusammen mit ihrer Familie die Allgäuer Festwoche in Kempten. Während des Festwochenbesuchs entfernte sich die Dame zunächst unbemerkt von ihrer Familie und ist seitdem verschwunden. Sie ist orientierungslos und benötigt für ihre Lebensführung Hilfe. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Vermisste auf medizinische Hilfe angewiesen ist. Zuletzt wurde sie an der ZUM in Kempten gesehen. Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung unter der 0831/9909-2140.

Link zur Fahndung mit personenbezogenen Hinweisen und Lichtbild: 83 Jahre alte Frau nach Allgäuer Festwoche vermisst / Polizei bittet um Mitfahndung

(PI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).