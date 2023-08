MEMMINGEN / BAB 96. Am Dienstag gegen 22:40 Uhr verlor ein 23-jähriger Pkw-Lenker auf der BAB A96 zwischen der Anschlussstelle Aitrach und dem Autobahnkreuz Memmingen Richtung München bei starkem Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw schleuderte von der Fahrbahn, überschlug sich mehrfach und kam auf einer Anhöhe auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin wurden hierbei im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Aitrach konnte beide Personen rasch befreien. Beide Personen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht; eine Person davon mit dem Rettungshubschrauber. Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers war die Autobahn für eine knappe Stunde komplett gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

