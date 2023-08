1337. Politisch motivierte Beleidigung und Körperverletzung – Ludwigvorstadt

Am Donnerstag, 10.08.2023, gegen 23:30 Uhr, gerieten zwei Jugendliche (beide 15 Jahre alt und mit Wohnsitzen in München) mit einem 34-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz in Streit. Der 34-Jährige beleidigte im Verlauf dieses Streits einen der beiden Jugendlichen verbal mit einer fremdenfeindlichen Äußerung. Des Weiteren schlug der 34-Jährige mit der Faust gegen dessen Kopf, wodurch dieser verletzt worden ist. Daraufhin entfernte sich der 34-Jährige. Der verletzte Jugendliche musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 34-Jährige konnte unweit der Tatörtlichkeit festgenommen werden.

Zur weiteren Sachbearbeitung ist der 34-Jährige zuerst zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion gebracht und anschließend der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt worden. Der zuständige Ermittlungsrichter hat mittlerweile Haftbefehl gegen den 34-Jährigen erlassen.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Hauptbahnhofs vor dem MVG-Kundencenter (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1338. Verkehrsunfall, Pkw gegen Wartehäuschen einer Bushaltestelle, eine Person leicht verletzt – Ramersdorf

Am Montag, dem 14.08.2023, um 11:45 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in Landkreis München, mit seinem Pkw Audi Q3, den Karl-Preis-Platz und wollte dort stadtauswärts links in die Rosenheimer Straße abbiegen. Er befuhr hierbei den linken von vier vorhandenen Fahrstreifen.

Beim Abbiegen sei ihm sein Mobiltelefon aus der Hosentasche gerutscht, worauf er seinen Blick von der Fahrbahn abwendete und in seinen Fußraum sah, um sein Mobiltelefon wieder aufzuheben. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Rückseite eines der Wartehäuschen der Bushaltestelle Karl-Preis-Platz. Diese befinden sich in der Fahrbahnmitte der Rosenheimer Straße.

Im Wartehäuschen befand sich eine 52-jährige Frau mit Wohnsitz in München, welche durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vor Ort durch einen Rettungsdienst ärztlich versorgt wurde. Weitere wartende Passanten, sowie der 22-Jährige wurden beim Zusammenstoß mit dem Wartehäuschen nicht verletzt.

Der Pkw des 22-Jährigen wurde schwer beschädigt. Ebenfalls wurde das Wartehäuschen stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen in diesem Fall hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1339. Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Tram, eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Montag, dem 14.08.2023, um 22:43 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger, mit Wohnsitz in München, mit seinem Fahrrad die Arnulfstraße in Richtung Bahnhofplatz. Im Kreuzungsbereich der Arnulfstraße / Bahnhofplatz überfuhr der 36-Jährige die dortige Sperrfläche und fuhr verbotswidrig in die Prielmayerstraße. Bei der Prielmayerstraße handelt es sich um eine Einbahnstraße, die lediglich für Linienverkehr freigegeben ist.

In der Prielmayerstraße kollidierte der Fahrradfahrer sodann frontal mit der anfahrenden Trambahn der Linie 19. Diese wollte, kommend aus der Prielmayerstraße, auf den Bahnhofplatz abbiegen.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 36-jährige Fahrradfahrer stark alkoholisiert war. Zudem wurde durch Zeugen mitgeteilt, dass der Fahrradfahrer unmittelbar vor der Kollision sein Mobiltelefon bedient habe und dadurch erheblich abgelenkt gewesen sei.

Durch die Kollision kam der Fahrradfahrer zu Sturz und verletzte sich dabei am Kopf. Er trug keinen Fahrradhelm. Der 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Sowohl am Fahrrad als auch der Trambahn entstand leichter Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen in diesem Fall hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.



Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.