KRONACH. In der Nacht von Sonntag auf Montag klebten unbekannte Täter mehrere Aufkleber an das Fenster des Wahlkreisbüros des „Bündnis90/Die Grünen“ in Kronach. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Sonntag, 13. August, 10 Uhr, bis Montag, 14. August, 15 Uhr, beklebten Unbekannte ein Wahlplakat an dem Parteibüro in der Pfählangerstraße mit vier Aufklebern. Auf diesen war zu lesen: „Die Realisten AfD“ und „Grüne stoppen, Umwelt schützen“.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Coburg, die um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09561/645-0 bittet.