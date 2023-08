WÜRZBURG / INNENSTADT. Die Würzburger Polizei hat am Montagnachmittag zwei nicht angezeigte Versammlungsaufzüge im Stadtgebiet betreut und war hierzu mit Unterstützungskräften im Einsatz. An den beiden Protestmärschen nahmen in der Spitze insgesamt rund 150 Personen teil. Die Polizei begleitete die Aufzüge, es kam hierbei zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Keine Versammlung angezeigt

Wie bereits berichtet, hatte die Polizei Kenntnis erlangt, dass Aktivisten der sogenannten "Letzten Generation" einen Protestmarsch in der Innenstadt durchführen wollen. Die für jedermann verpflichtende Versammlungsanzeige war hierzu nicht eingegangen. Notwendige Kooperationsgespräche bspw. zu Laufstrecken und etwaigen Absperrmaßnahmen konnten insoweit nicht im Vorfeld durchgeführt werden.

Versammlung auf Alter Mainbrücke gestoppt

Gegen 16.00 Uhr fanden sich die rund 150 Versammlungsteilnehmer auf der Alten Mainbrücke ein. Diese wurden durch die Polizei hinsichtlich eines Kooperationsgespräches kontaktiert. Hierbei wurde bekannt, dass diese beabsichtigten über zwei Routen zum Berliner Platz zu gehen. Einer ersten Einlassung zufolge sollten hierzu alle Fahrspuren einer Richtung genutzt werden, ein Vorbeileiten des nachfolgenden Verkehrs sollte dabei nicht ermöglicht werden. Nachdem sich hierdurch erhebliche Folgen für den Straßenverkehr insbesondere hins. der Befahrbarkeit für Rettungsdienst und Feuerwehr ergeben hätten, wurden zunächst alternative Routen und Straßennutzungen durch die Polizei eingefordert. Die Versammlungsteilnehmer gingen hierauf nicht ein und begannen den Aufzug über die Alte Mainbrücke. Um die Sicherheit auf den Routen sowohl für Versammlungsteilnehmer als auch die Bevölkerung zu gewährleisten musste der Aufzug noch auf der Brücke gestoppt und mit Beschränkungen versehen werden.

Aufzüge über zwei Routen begleitet

Nach Beschränkung der Straßennutzungen und Anforderung weiterer Einsatzkräfte liefen die Versammlungsteilnehmer auf zwei Routen durch die Innenstadt zum Berliner Ring. Die Polizei betreute die Aufzüge insbesondere durch Verkehrsmaßnahmen. Zeitweise kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet. Nach einer rund zehnminütigen Abschlusskundgebung am Berliner Ring war das Versammlungsgeschehen um 19.20 Uhr beendet und sämtliche Straßen wieder befahrbar.

Prüfung von Verstößen

Gegen zwei Personen, die die Versammlung offensichtlich koordinierten, werden Verstöße nach dem Versammlungsgesetz geprüft.