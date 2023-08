FEUCHTWANGEN. (939) Am Samstagnachmittag (12.08.2023) konnte ein flüchtender Ladendieb in Feuchtwangen (Lkrs. Ansbach) von der Polizei festgenommen werden. Der 45-jährige Mann steht im Verdacht, gemeinsam mit zwei weiteren Tätern hochwertige Elektroartikel entwendet zu haben und befindet sich nun in Untersuchungshaft.



Gegen 15:30 Uhr entwendete der Tatverdächtige in einem in der Dinkelsbühler Straße befindlichen Verbrauchermarkt mehrere Kopfhörer im Wert von knapp 1.500 Euro. Diese hatte er zuvor in eine für den Diebstahl präparierten Tasche verstaut. Als beim Verlassen des Geschäfts jedoch die Warenalarmsicherung anschlug, flüchtete der Tatverdächtige. Der Mann rannte in Richtung der Grünanlagen an der Sulzach und wurde dabei von einer Mitarbeiterin verfolgt. Dort wurde ein Diensthundeführer der Polizei auf die Situation aufmerksam und konnten den Flüchtenden festnehmen. Das Diebesgut konnte ebenfalls sichergestellt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der Tatverdächtige zum Zeitpunkt des Diebstahls in Begleitung von zwei weiteren Männern. Diese konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung jedoch nicht mehr angetroffenen werden.

Aufgrund der bislang bekannten Tatumstände besteht gegen den 45-Jährigen der Anfangsverdacht einer gewerbs- und bandenmäßigen Begehung des Ladendiebstahls. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach wurde gegen den Tatverdächtigen Haftantrag wegen Fluchtgefahr gestellt. Dieser wurde zwischenzeitlich vom zuständigen Ermittlungsrichter bestätigt und der Beschuldigte in die Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Personen, die den Ladendiebstahl beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise insbesondere zu den beiden unbekannten Begleiter des Mannes machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Bernd Groß