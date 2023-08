BAD KÖTZTING, LKR. CHAM. In der Nacht von 09.08.2023 auf 10.08.2023 brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmenbüro in Bad Kötzting ein und entwendeten Bargeld und weitere Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und wendet sich nun mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang Unbekannte unbefugt Zutritt zu einem Bad Kötztinger Firmenbüro in der Müllerstaße. Dort entwendeten sie mehrere 100 Euro Bargeld und weitere Wertgegenstände. Letztendlich konnten die Täter mit einer Beute im vierstelligen Eurobereich in unbekannte Richtung flüchten. Die Kriminalpolizei Regensburg führte am Tatort eine umfangreiche Spurensicherung durch.

Das zuständige Fachkommissariat übernahm die Ermittlungen in diesem Fall. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein!