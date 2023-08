ZEITLARN, LKR. REGENSBURG. Im Zeitraum von 09.08.2023 bis 10.08.2023 haben Autodiebe in Zeitlarn zugeschlagen. Sie entwendeten einen hochwertigen BMW. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Täter konnten einen BMW X6 gewaltfrei öffnen und davon fahren. Das Auto war auf einem öffentlichen Parkplatz in der Faber-Castell-Straße in Zeitlarn, nahe des Wohnanwesens des Geschädigten, für einen längeren Zeitraum geparkt. Nach aktuellen Ermittlungen habe sich die Tat im Zeitraum vom 09.08.2023 bis 10.08.2023 zugetragen. Das Auto hatte einen Zeitwert im unteren sechsstelligen Bereich und war mit Keyless-Go-System ausgestattet.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet bei der Fallklärung um Mithilfe der Bevölkerung.

Wer hat im genannten Tatzeitraum in Zeitlarn Beobachtungen gemacht, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Faber-Castell-Straße oder in der Nähe gesehen, dann melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder wählen Sie die Notrufnummer 110.

Dieser Fall ist kein Einzelfall, sondern eine gängige Masche. Die Polizei gibt deshalb folgende Tipps: