MAINBURG, LKR. KELHEIM. Am Sonntag, 13.08.2023, kontrollierte eine Streifenbesatzung der Mainburger Polizei kurz nach 18.00 Uhr in der Nähe des Volksfestplatzes einen 42-jährigen Honda-Fahrer, da am Motorrad kein Kennzeichen angebracht war und der Fahrer zudem ohne Helm unterwegs war.

Nachdem ein Drogenschnelltest positiv reagierte, fanden die Beamten in der Wohnung des 42-jährigen, die er sich zusammen mit einem 32-Jährigen teilt, rund 20 Gramm Kokain, eine geringe Menge Marihuana, psilocybinhaltige Pilze sowie rund 30.000 Euro Bargeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt gegen die beiden Männer, u. a. wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Kokain.

Das aufgefundene Bargeld ist zur Vorbereitung der möglichen Einziehung sichergestellt worden.

Veröffentlicht: 14.08.2023, 15.45 Uhr