NEUNKIRCHEN AM BRAND, LKR. FORCHHEIM. Montagmittag verstarb eine 72-jährige Frau, nachdem sie mit ihrem Fahrrad auf der Fahrbahn gestürzt war. Die Ursache des Sturzes ist noch unklar.

Am Montag, 14. August 2023, gegen 10.45 Uhr, stürzte eine Frau mit ihrem Fahrrad in der Weingasse in Neunkirchen am Brand und blieb regungslos am Boden liegen. Ein Passant leistete erste Hilfe, bis die Beamten der Polizei Forchheim und der Rettungsdienst eintrafen. Trotz der Reanimationsversuche verstarb die 72-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Ursache des Sturzes ist noch unklar und wird im Rahmen einer rechtsmedizinischen Untersuchung ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen schließen die Beamten ein Fremdverschulden aus.