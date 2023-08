SCHWEINFURT. Am Samstagvormittag hat ein unbekannter Täter eine Coladose auf einen Infostand einer Partei geworfen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt sucht nun Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann warf gegen 10:00 Uhr im Vorbeigehen eine Coladose in Richtung eines an einem Infostand stehenden Mannes. Der Informationsstand der Partei befand sich in der Spitalstraße in Schweinfurt. Die Dose verfehlte den Mann und der unbekannte Täter lief zügig weiter.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe waren und den Wurf beobachtet haben oder gar Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter Tel. 09921/202-1731 zu melden.