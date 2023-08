BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Sonntag, den 13.08.2023, gegen 20:00 Uhr, erreichte die PI Bad Neustadt/Saale ein Anruf, dass im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kettelerstraße ein Reptil sein Unwesen treibe.



Das Reptil konnte schnell gefunden werden und „wies sich“ über Internet-Recherchen als Afghanischer Leopardgecko aus. Der Gecko, der von den eingesetzten Beamten widerstandslos eingefangen werden konnte, ist laut ersten Ermittlungen herrenlos und wurde daher vorübergehend auf die Wache der PI Bad Neustadt/Saale verbracht.



Der Gecko wurde von den Beamtinnen und Beamten „Harald“ getauft und residiert vorerst artgerecht in einem Terrarium auf der Wache. Aufgrund besonderer Verdienste während seiner ersten Nachtschicht wurde Harald bereits mit einer Grille belohnt. Bislang konnte Haralds Herrchen noch nicht ausfindig gemacht werden. Bis Harald ein neues Zuhause gefunden hat, verstärkt er die Männer und Frauen im Schichtdienst der PI Bad Neustadt/Saale.



Für Hinweise zu Haralds Besitzer wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Neustadt/Saale unter 09771/606-0.