1332. Brandstiftung in einer Bildungseinrichtung – Untermenzing

Am Samstag, 12.08.2023, gegen 17:30 Uhr, informierten Bauarbeiter, die zu Sanierungsarbeiten in der Bildungseinrichtung eingesetzt waren, den Polizeinotruf 110 über einen vermeintlichen Brand. Nachdem die Berufsfeuerwehr und mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort geschickt wurden, konnte der Brandort in einem Chemieraum ausfindig gemacht werden. Das Feuer war zum Einsatzzeitpunkt bereits erloschen.

Durch das Feuer wurde eine Wasserleitung im Chemieraum zerstört, was zu einem Ablöschen des Brandes und darüber hinaus zu einem permanenten Wasseraustritt führte. Hierdurch wurden mehrere Räumlichkeiten im Erdgeschoss sowie in den unteren Etagen geflutet. Das Leck konnte durch die Feuerwehr abgedichtet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mindestens sechsstelligen Betrag.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pfarrer-Grimm-Straße, August-Horch-Straße sowie Zwiedineckstraße (Allach-Untermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1333. Brand einer Baumaschine – Pullach

Am Montag, 14.08.2023, gegen 03:30 Uhr, bemerkte die Besatzung eines Polizeihubschraubers im Rahmen eines anderweitigen Einsatzfluges einen Brand eines Baggers auf dem Mitteldamm der Isar zwischen Pullach und Höllriegelskreuth. Der Bagger gehört zu einer von den Stadtwerken München geführten Baustelle.

Aufgrund zurückliegender Brände an Baumaschinen, kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Schadenshöhe hinsichtlich des komplett ausgebrannten Baggers beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro.

Das Kommissariat 43 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Gebietes um die Großhesseloher Brücke, Geiselgasteigstraße, Pullacher Straße, Heilmannstraße (Pullach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1334. Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Pkw; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Obergiesing

Am Montag, 14.08.2023, gegen 00:00 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Pkw, BMW mit Münchner Zulassung auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Balanstraße fuhr. Darüber hinaus hatte der Pkw kein Licht eingeschaltet und überfuhr eine Ampel bei Rotlicht. Aufgrund dessen sollte der Pkw einer Kontrolle unterzogen werden.

Das Fahrzeug konnte einige Straßen weiter in der Hochäckerstraße verunfallt in einer Hecke aufgefunden werden. Die drei Insassen ergriffen sofort die Flucht. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren vorläufig festgenommen werden. Da am Fahrzeug Aufbruchspuren festgestellt werden konnten, wird nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Fahrzeugdiebstahl ausgegangen. Da der Fahrzeugdiebstahl kurz zuvor stattgefunden hat, war dieser zum Zeitpunkt des Unfalls noch nicht polizeilich bekannt.

Die zwei aufgegriffenen Jugendlichen wurden nach erfolgter Sachbearbeitung und erkennungsdienstlicher Behandlung ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1335. Einbruch in Wohnung – Neuperlach

Am Sonntag, 13.08.2023, gegen 06:40 Uhr, kehrte ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München in seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zurück. Hierbei stellte er fest, dass eingebrochen worden war. Der 24-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt durch die Wohnungseingangstür im dritten Obergeschoss verschafft hatten.

Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum (Samstag, 12.08.2023, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 13.08.2023, 06:40 Uhr) im Bereich der Quiddestraße, Adolf-Baeyer-Damm und Nawiaskystraße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1336. Einbruch in Gaststätte – Martinsried

Am Sonntag, 13.08.2023, gegen 04:30 Uhr, gelang ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte, indem er gewaltsam eine Seitentür aufbrach.

Der unbekannte Täter entwendete unter anderem Zigaretten und alkoholische Getränke. Anschließend flüchtete er mit der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, kräftige Körperstatur, schwarze kurze Haare; Bekleidung: kurzärmeliges Shirt, kurze Hose, Turnschuhe und Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum (Sonntag, 13.08.2023, zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr) im Bereich der Lochhamer Straße, Würmtalstraße und Lena-Christ-Straße (Martinsried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.