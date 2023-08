KOLLNBURG, LKR. REGEN. Hoher Sachschaden bei Garagenbrand. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Deggendorf haben die Ermittlungen übernommen.

Am 13.08.2023, gegen 00:30 Uhr, wurde die Polizeieinsatzzentrale über einen Brand einer Garage in einem Ortsteil von Kollnburg informiert. In der Garage befanden sich unter anderem mehrere Fahrzeuge und auf dem Dach eine Photovoltaikanlage. Die eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand unter Kontrolle bringen und ablöschen. Es entstand jedoch hoher Sachschaden im unteren sechsstelligen Eurobereich. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf hat zusammen mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Diese ist jedoch noch unklar.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHKin Kerler-Simeth, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 14.08.2023, 12:00 Uhr