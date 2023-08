PASSAU. Passauer Schleierfahnder finden bei 23-Jährigem bei Kontrolle im Zug Haschisch und Cannabis auf. Die Kriminalpolizei Passau übernimmt die Ermittlungen.

Am 12.08.2023, gegen 17:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Passau einen 23-jährigen Fahrgast eines ICE in Fahrtrichtung Österreich. Da die Schleierfahnder bei dem jungen Mann Marihuana-Geruch wahrnahmen, durchsuchten sie seine mitgeführten Sachen. Dabei fanden sie rund 180 Gramm Haschisch und rund 30 Gramm eines THC-haltigen Produktes auf. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Nach seiner Vernehmung als Beschuldigter und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Passau konnte er die Reise fortsetzen. Die Kriminalpolizei Passau übernahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Passau die weiteren Ermittlungen.

Veröffentlicht am 14.08.2023, 11:20 Uhr