OBERASBACH. (936) Am frühen Sonntagmorgen (13.08.2023) setzten Unbekannte mehrere Mülltonnen in Oberasbach (Lkrs. Fürth) in Brand. Die Polizeiinspektion Stein bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 05:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei über einen Mülltonnenbrand im Kirchenweg in Oberasbach informiert. Noch während der Löscharbeiten wurde den Einsatzkräften ein weiterer Mülltonnenbrand mitgeteilt. Zeitgleich entdeckte eine eingesetzte Polizeistreife fünf weitere Mülltonnen, die in Flammen standen. Alle brennenden Mülltonnen waren nur unweit voneinander im Kirchenweg abgestellt.

Durch die zügigen Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehren von Altenberg und Oberasbach konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Insgesamt brannten 7 Mülltonnen an 3 verschiedenen Örtlichkeiten. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Stein hat die Ermittlung zu den vorsätzlichen Brandlegungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, die in den Morgenstunden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Stein unter der Telefonnummer 0911 967824-0 entgegen.



Erstellt durch: Bernd Groß