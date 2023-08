LAUTERHOFEN, LKR. NEUMARKT I. D. OPF. Am Sonntag, den 13. August 2023, kam es zu einer familiären Streitigkeit in einem Wohnhaus in Lauterhofen. Hierbei wurden zwei Personen schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

In Folge einer Auseinandersetzung zwischen einem über 70-jährigen Mann und dessen Sohn wurden Polizeistreifen zu einem Wohnhaus in Lauterhofen alarmiert. Vor Ort konnten die Neumarkter Polizei die beiden Männer schwer verletzt antreffen. Im weiteren Verlauf wurden die zwei Beteiligten mit einem Rettungshubschrauber zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankhäuser gebracht. Details zum Tathergang werden Gegenstand der Ermittlungen sein.

Die Kriminalpolizei Regensburg führte an der Tatörtlichkeit umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch und übernimmt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.