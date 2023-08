Der 36-jährige Markus Schmitt wurde letztmals am Samstag (12. August 2023) gegen 22.30 Uhr in seinem Wohnort in Rothenbuch gesehen. Seit diesem Zeitpunkt ist der 36-Jährige verschwunden. Personen aus dem näheren Umfeld des Vermissten informierten am Sonntagabend die Polizei. Diese sucht zur Stunde mit Unterstützung durch Feuerwehr und Rettungsdienst nach dem Mann und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. Der Mann könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und Hilfe benötigen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Ca. 180 cm Körpergröße bei circa 100 kg Körpergewicht

Trägt Vollbart und kurze dunkle Haare

Zuletzt bekleidet mit Blue Jeans und einem Fußballtrikot

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.