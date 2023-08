Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem getöteten Motorradfahrer kam es am Sonntag den 13.08.2023 in Marquartstein.

Am 13.08.2023 gegen 16:25 Uhr, überholte ein 19-jähriger Achentaler mit seinem Motorrad Yamaha am Ortsausgang von Marquartstein Richtung Unterwössen den Pkw eines Urlauberehepaares. Unmittelbar nach dem Überholvorgang geriet der Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache ins Schlingern, prallte an den dortigen Holzzaun und kam alleinbeteiligt zu Sturz. Der Motorradfahrer erlitt durch den Sturz so schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb.

Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Der Sachschaden am Holzzaun beträgt ca. 1.000 Euro.

Zur Unfallstelle wurde ein Gutachter zur Erstellung eines unfallanalytischen und -technischen Gutachtens angefordert. Die Polizeiinspektion Grassau hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Die Bundesstraße 305 war ca. vier Stunden zur Unfallaufnahme gesperrt. Die Umleitungsmaßnahmen, sowie die Fahrbahnreinigung wurde durch die FFW Marquartstein übernommen.